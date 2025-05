K+S Aktie News: K+S tendiert am Mittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 15,46 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 15,46 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 15,39 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,67 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 188.077 K+S-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.05.2025 auf bis zu 15,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 2,46 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,97 EUR ab. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 35,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,101 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 12,77 EUR.

K+S gewährte am 13.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 0,22 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 925,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 974,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 0,255 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

