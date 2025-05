K+S Aktie News: K+S am Freitagmittag gefragt

K+S im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 15,56 EUR nach oben.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 15,56 EUR. Die K+S-Aktie legte bis auf 15,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,57 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 61.652 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,79 EUR) erklomm das Papier am 07.05.2025. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 1,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 35,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,101 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,77 EUR.

K+S gewährte am 13.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,02 Prozent auf 925,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 974,00 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 19.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,255 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

