K+S Aktie News: K+S verteuert sich am Freitagvormittag

Die Aktie von K+S gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 15,63 EUR.

Das Papier von K+S konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 15,63 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 15,63 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,57 EUR. Zuletzt wechselten 6.278 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei 15,79 EUR markierte der Titel am 07.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 1,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,101 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,77 EUR für die K+S-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 13.03.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 0,22 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 925,10 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 974,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,255 EUR je Aktie belaufen.

