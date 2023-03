K+S Aktie News: K+S macht am Vormittag Boden gut

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 19,05 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 19,07 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.467 K+S-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.04.2022 bei 36,45 EUR. Gewinne von 47,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,52 EUR ab. Mit Abgaben von 8,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,00 EUR.

K+S veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite standen 1.509,90 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.069,40 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.05.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 13.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von K+S.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2023 3,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

