K+S Aktie News: K+S am Vormittag im Aufwind

29.07.24 09:22 Uhr

Die Aktie von K+S zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 11,80 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 11,80 EUR. Die K+S-Aktie legte bis auf 11,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 11,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.411 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei einem Wert von 18,47 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2023). 56,53 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.07.2024 bei 11,27 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 4,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,236 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 14,81 EUR. K+S gewährte am 13.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte K+S ebenfalls ein EPS von 1,38 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,11 Prozent auf 988,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2025 erwartet. Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,317 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur K+S-Aktie XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX aktuell MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 5 Jahren verloren Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester

