K+S Aktie News: K+S legt am Donnerstagnachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von K+S. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 10,69 EUR. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,75 EUR aus. Bei 10,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 166.164 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.09.2023 bei 18,07 EUR. 69,04 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,43 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,114 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 12,67 EUR an.

K+S veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 873,80 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte K+S am 14.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.11.2025 werfen.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,486 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

