K+S Aktie News: Anleger greifen bei K+S am Nachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von K+S. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 11,94 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 11,97 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,83 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 129.811 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2023 bei 18,47 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 35,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 5,65 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,236 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,81 EUR für die K+S-Aktie.

K+S ließ sich am 13.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte K+S ebenfalls ein EPS von 1,38 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 988,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 17,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 1,19 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 14.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,317 EUR in den Büchern stehen haben wird.

