K+S Aktie News: K+S am Freitagmittag kaum verändert

So entwickelt sich K+S

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 10,71 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die K+S-Aktie um 11:47 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 10,71 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,78 EUR zu. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 10,71 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44.312 K+S-Aktien.

Am 07.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,61 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,114 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,67 EUR aus.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte K+S ebenfalls -0,24 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 873,80 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte K+S 825,80 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte K+S am 14.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,486 EUR je K+S-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Freundlicher Handel: MDAX verbucht zum Start Gewinne

K+S-Aktie stabil: Branche bleibt laut Baader unter Druck