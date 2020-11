Bezos Earth Fund: Amazon-Chef gibt die ersten Geld-Empfänger bekannt

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.695,00 EUR

• Bezos verkündet 16 erste Empfänger• Gesamtsumme von 791 Millionen US-Dollar wird verteilt• Hilfe bei der Bekämpfung des Klimawandels Amazon -Gründer Jeff Bezos gab vor einigen Tagen die ersten Empfänger bekannt, die Mittel aus dem 10 Milliarden US-Dollar Fonds schweren erhalten werden. Die meisten der 16 Organisationen erhalten hohe Summen für spezifische Projekte - einige verteilen die gewährten Gelder als Spenden an andere gemeinnützige Organisationen weiter.

791 Millionen US-Dollar - "erst der Anfang"

In einem Instagram-Post erklärte der Milliardär, dass er sich im Laufe der vergangenen Monate detailliert mit den Projekten der Förderempfänger auseinandergesetzt habe. Sein Ergebnis: sie arbeiteten "an innovativen, ehrgeizigen und wegweisenden Lösungen" für den Klimawandel. Die Spenden in Höhe von insgesamt 791 Millionen US-Dollar seien dabei "erst der Anfang", so Bezos.

Unter den Empfängern ist auch der WWF (World Wildlife Fund): 100 Millionen US-Dollar gehen an die Organisation - die Summe soll Teils der Erhaltung von Mangrovenwäldern dienen. Des Weiteren sollen mit den Earth-Fund-Mitteln neue Märkte für Meeresalgen als Alternative zu fossilen Brennstoffen erforscht werden.

Ebenfalls 100 Millionen US-Dollar erhalten das World Resources Institute, The Nature Conservancy, Natural Resources Defense Council und Environmental Defense Fund.

Amazon-Chef führt Climate Pledge ein

Auch innerhalb seines Konzerns musste Jeff Bezos handeln - unter anderem forderten Mitarbeiter entsprechende Maßnahmen, um Bedenken, mit dem E-Commerce- und Logistikgeschäft stark zu globalen CO2-Emission beizutragen, beiseite zu räumen.

Im September lancierte Amazon das Climate Pledge (zu Deutsch: Klimaversprechen). Es umfasst ehrgeizige Ziele - mitunter will der Onlinehandelsriese bis zum Jahr 2040 kohlenstoffneutral sein. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, bestellte der US-Konzern elektrische Lieferfahrzeuge. Außerdem folgt eine Investition in Höhe von 10 Millionen US-Dollar in die Wiederherstellung von Wäldern im Nordosten der USA. Im selben Monat verkündete das Unternehmen zusätzlich erste Empfänger des 2 Milliarden Dollar schweren Climate Pledge Fund, der in "nachhaltige und dekarbonisierende Technologien" investieren soll.

