Kampf um Marktanteile

Während die Märkte noch das KI-Beben verdauen, das die Veröffentlichung von DeepSeek mit sich gebracht hat, legt der IT-Riese Alibaba im Rennen um KI-Dominanz überraschend nach.

• Alibaba bringt mit Qwen 2.5 ein neues KI-Modell auf den Markt

• Angeblich leistungsfähiger als ChatGPT und DeepSeek

• Überraschender Veröffentlichungstermin



Erst vor zwei Tagen hat die Veröffentlichung des KI-Assistenten DeepSeek für Verwerfungen am US-amerikanischen Techmarkt gesorgt. Nun droht erneuter Gegenwind aus Asien für NVIDIA & Co. - und das in den USA favorisierte und von Microsoft gestützte Modell ChatGPT: Denn mit Alibaba ist ein weiterer großer Akteur in das Wettrennen eingestiegen.

Angeblich besser als DeepSeek

Das chinesische Technologieunternehmen Alibaba hat eine neue Version seines künstlichen Intelligenzmodells Qwen 2.5 veröffentlicht. Der Zeitpunkt für die Veröffentlichung ist dabei durchaus überraschend, wie Reuters betont: Qwen 2.5-Max am ersten Tag des chinesischen Neujahrs auf den Markt zu werfen, wenn die meisten Chinesen arbeitsfrei und bei ihren Familien sind, weise auf den Druck hin, den der kometenhafte Aufstieg des chinesischen KI-Startups DeepSeek in den letzten drei Wochen nicht nur auf seine ausländischen Konkurrenten, sondern auch auf seine inländische Konkurrenz ausgeübt habe, so die Nachrichtenagentur.

Tatsächlich soll das Alibaba-Modell DeepSeek und auch ChatGPT sogar überlegen sein: "Qwen 2.5-Max übertrifft … fast durchweg GPT-4o, DeepSeek-V3 und Llama-3.1-405B", schrieb die Cloud-Einheit von Alibaba in einer Ankündigung auf offiziellen WeChat-Konto.

Preiskampf voraus?

Bereits die frühen Versionen von DeepSeek hatte in China zu eine Preiskampf unter Herstellern von KI-Modellen geführt. Mit dem neuesten DeepSeek-Modell könnte sich diese Entwicklung fortsetzen und möglicherweise auch auf die USA übergreifen und den Druck auf OpenAI, den Entwickler von ChatGPT, verstärken.

Dass Alibaba im Wettrennen um einen Vorsprung bei Künstlicher Intelligenz Gas gibt, wurde am Markt mit Kursaufschlägen honoriert: Die Alibaba-Aktie legte im nachbörslichen NYSE-Handel um 0,18 Prozent auf 96,20 US-Dollar zu.



Redaktion finanzen.net