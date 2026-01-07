Kaneko Seeds zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kaneko Seeds hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,11 JPY. Im Vorjahresviertel waren 14,59 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Kaneko Seeds mit einem Umsatz von insgesamt 13,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net