DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -1,6%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.849 -0,4%Euro1,1681 ±0,0%Öl60,26 -0,2%Gold4.422 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Allianz 840400 SAP 716460 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- US-Börsen letztlich uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
Steuer-ID und Steuernummer: Wo man sie findet und wieso es sie gibt Steuer-ID und Steuernummer: Wo man sie findet und wieso es sie gibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Kaneko Seeds zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

08.01.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Kaneko Seeds Co Ltd
1.578,00 JPY -62,00 JPY -3,78%
Charts|News|Analysen

Kaneko Seeds hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,11 JPY. Im Vorjahresviertel waren 14,59 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Kaneko Seeds mit einem Umsatz von insgesamt 13,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kaneko Seeds

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kaneko Seeds

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Kaneko Seeds Co Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung