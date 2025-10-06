DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,3%Top 10 Crypto17,44 +2,6%Nas22.936 +0,7%Bitcoin106.746 +1,2%Euro1,1705 -0,2%Öl65,65 +2,0%Gold3.951 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Palantir A2QA4J D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX letztlich kaum bewegt -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Auslieferungszahlen könnten 2026 die 2-Millionen-Marke knacken Tesla-Aktie im Fokus: Auslieferungszahlen könnten 2026 die 2-Millionen-Marke knacken
Analysten sehen für E.ON-Aktie Luft nach oben Analysten sehen für E.ON-Aktie Luft nach oben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

Kanzler bekräftigt Solidarität mit Israel vor Jahrestag

06.10.25 17:04 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat vor dem zweiten Jahrestag des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 mit dem israelischen Präsidenten Izchak Herzog telefoniert. Merz versicherte ihm und der israelischen Bevölkerung sein Mitgefühl und seine Solidarität. Deutschland trete weiterhin für die Existenz und die Sicherheit Israels ein. Das sei "Ausdruck bleibender historischer Verantwortung", sagte der Kanzler nach Angaben von Regierungssprecher Stefan Kornelius.

Wer­bung

Am 7. Oktober vor zwei Jahren hatten Terroristen aus dem Gazastreifen israelisches Grenzgebiet überfallen und dort ein Massaker angerichtet. Rund 1.200 Menschen wurden getötet, mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt.

Auch bei einem Treffen mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, forderte Merz die Terrororganisation Hamas auf, dem Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump zuzustimmen und alle Geiseln sofort freizulassen. Es sei nun an der Hamas, den Weg zum Frieden freizumachen und die Waffen niederzulegen. Merz und Schuster sprachen nach Angaben des Sprechers im Kanzleramt über Maßnahmen zur Bekämpfung des Antisemitismus und zur Stärkung jüdischen Lebens in Deutschland./brd/DP/nas