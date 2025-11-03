DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.250 -2,8%Euro1,1538 ±0,0%Öl65,24 +0,3%Gold4.011 +0,2%
Kanzler kommt zu Antrittsbesuch nach Schleswig-Holstein

03.11.25 05:49 Uhr

HUSUM (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Montag zu seinem Antrittsbesuch in Schleswig-Holstein erwartet. Wichtigster Termin ist eine gemeinsame Sitzung mit der Landesregierung von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Nachmittag in Husum. Anschließend soll es eine gemeinsame Pressekonferenz im Schifffahrtsmuseum der nordfriesischen Kreisstadt geben.

Wer­bung

Als erste Station besucht Merz am frühen Nachmittag das Unternehmens GP Joule in Reußenköge nördlich von Husum. GP Joule hat mehr als 900 Mitarbeiter und ist im Bereich der erneuerbaren Energien tätig. Der Bundeskanzler wird sich unter anderem einen Elektrolyseur zur Produktion von grünem Wasserstoff und einen Wasserstoffspeicher ansehen./moe/DP/he