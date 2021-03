Sanofi will Grippeimpfstoff Fluzone auch in Kanada produzieren

Dort sollen die Kapazitäten für den Grippeimpfstoff Fluzone vergrößert werden, wie der französische Pharmakonzern mitteilte.

Mit der neuen Anlage am Standort in Toronto soll voraussichtlich ab 2026 die Verfügbarkeit von Fluzone in Kanada, den USA und in Europa besser werden. Derzeit wird das Vakzin nur im Sanofi-Werk in Swiftwater im US-Bundesstaat Pennsylvania hergestellt.

Von Colin Kellaher

LONDON (Dow Jones)

