DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin72.843 -1,4%Euro1,1514 ±-0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Infineon 623100 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
Bitcoin-Holding-Aktien wie Strategy und Metaplanet: Kapitalabflüsse in Milliardenhöhe drohen Bitcoin-Holding-Aktien wie Strategy und Metaplanet: Kapitalabflüsse in Milliardenhöhe drohen
Hohe Dividendenausschüttung: Qualitätsmerkmal oder Warnsignal? Hohe Dividendenausschüttung: Qualitätsmerkmal oder Warnsignal?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!