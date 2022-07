Elon Musk: Diese Ratschläge hat er für die junge, angehende Führungselite

Aktien in diesem Artikel Tesla 829,60 EUR

2,97% Charts

News

Analysen

• Junge Führungskräfte sollten laut Elon Musk nicht Anführer werden wollen, nur um einen bestimmten Status zu erreichen• Im Zentrum der Anstrengungen sollten Musk zufolge die eigene Passion und die Nützlichkeit für die Gesellschaft stehen• Aufstrebenden Führungskräften rät er außerdem, sich so viel Wissen anzueignen wie möglich und den Austausch mit anderen Personen zu suchen

Man sollte nicht Anführer werden wollen, um Anführer zu sein

Bei seinem ersten Tipp für junge, angehende Führungskräfte griff Elon Musk auf einen wahren Klassiker zurück. Laut CNBC sagte er im Interview mit dem MIT-Informatiker und Podcast-Moderator Lex Fridman, dass man niemals einen Karriereweg einschlagen sollte, nur um berühmt oder reich zu werden. Vielmehr sollte man sich bei der Wahl des Berufs darauf konzentrieren, was zu den eigenen, über die Jahre aufgebauten Fähigkeiten passt. "Versuchen Sie, etwas zu finden, bei dem sich Ihre Talente und Ihre Interessen überschneiden", erklärt der Tesla-Chef. Für den Erfolg im Job würden anschließend die guten Leistungen sorgen. Laut Musk solle man darauf vertrauen, dass ein leidenschaftlicher Einsatz und entsprechende Resultate letztendlich mit einer Beförderung belohnt werden. Deshalb empfiehlt er, sich ganz auf die Arbeit zu konzentrieren. Hierbei sollte man allerdings nicht alles allein um des Aufstiegs Willen tun. "[Versuchen Sie nicht], ein Anführer zu sein, nur um ein Anführer zu sein. Oft … sind die Menschen, die Sie als Führungskraft haben wollen, diejenigen, die keine Führungskraft sein möchten", sagt Musk. Auf diese Weise würde man selbst zu einer bescheidenen und empathischen Führungspersönlichkeit werden. Machthungrige Personen seien schließlich keine guten Führungskräfte und könnten sogar toxisch auf das Unternehmen wirken. Der Wunsch im Rampenlicht zu stehen würde Musk zufolge nicht dabei helfen, erfolgreich zu sein.

Man sollte versuchen einen Mehrwert für die Gesellschaft zu leisten

Wie sehr sich Elon Musk seinen zuvor gegeben Ratschlag selbst zu Herzen nimmt, kann nur gemutmaßt werden. Dass aber ausgerechnet ein solch exzentrischer Firmenlenker wie Elon Musk, der praktisch keine Gelegenheit auslässt, sich mit aufsehenerregenden Ankündigungen und Aktionen in den Mittelpunkt der Berichterstattung zu rücken, den Ratschlag gibt, das Rampenlicht zu meiden, scheint doch recht verwunderlich. Auch als bescheidene und empathische Führungspersönlichkeit kann Musk nicht immer wahrgenommen werden. So kündigte er beispielsweise aus dem Nichts eine spektakuläre Twitter-Übernahme an und sagte sie kurzerhand wieder ab, feuerte eine Handvoll SpaceX-Mitarbeiter nachdem sie ihn kritisiert hatten oder verdonnerte seine Angestellten bei Tesla dazu aus dem Homeoffice in das Büro zurückzukehren. Im Interview mit Fridman erklärte der Unternehmer, dass er nicht so agiere, um im Rampenlicht zu stehen, sondern um einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Seine vielen Unternehmen und Führungspositionen sowie seine hohen Ambitionen hätte er demnach nur, um nützlich zu sein. Jungen, leistungsfähigen Menschen empfiehlt er das Gleiche zu tun. "Ich habe großen Respekt vor jemandem, der viel in ehrliche Arbeit steckt, um nützliche Dinge zu tun", gibt Musk laut CNBC preis. Es sei sehr schwierig, mehr beizutragen, als man verbrauche. Jedoch denke er, dass genau das das Ziel sei, um einen positiven Nettobeitrag für die Gesellschaft zu leisten.

Wichtig sei es, sich Wissen anzueignen

Zu guter Letzt gibt Elon Musk jungen Leuten noch den Tipp, sich so viel Wissen anzueignen wie möglich. "Ich würde den Leuten raten, viele Bücher zu lesen", zitiert Business Insider den Tesla-Chef. "Versucht, so viele Informationen wie möglich aufzunehmen und euch auch ein gutes Allgemeinwissen anzueignen, damit ihr zumindest einen groben Überblick über die große Wissenswelt habt", führt Musk weiter aus. Er selbst habe als Kind reichlich in Enzyklopädien gelesen. Darüber hinaus sei der Austausch mit anderen Personen enorm wichtig. "Sprecht mit Personen aus verschiedenen Lebensbereichen, Branchen, Berufen und mit unterschiedlichen Qualifikationen." Daraus könne man schließlich ebenfalls sehr viel lernen.

Nicolas Flohr / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Kevork Djansezian/Freier Fotograf/Getty Images, ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images