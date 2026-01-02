DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin77.943 +0,9%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
ExxonMobil 852549 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Chevron 852552 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
KW 1: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 1: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
KI-Panne: Musks Grok liefert wohl fehlerhafte Bilder KI-Panne: Musks Grok liefert wohl fehlerhafte Bilder
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kassel Airport: Weiter Verluste, aber Rückhalt vom Land

04.01.26 11:16 Uhr

KASSEL/WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kassel Airport schreibt weiter tiefrote Zahlen. Für 2025 sehe der Wirtschaftsplan einen Fehlbetrag von rund 5 Millionen Euro vor, teilte das hessische Finanzministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Endgültig steht der Betrag demnach erst mit dem Jahresabschluss 2025 voraussichtlich im Sommer 2026 fest. "Es ist aber aktuell davon auszugehen, dass die im Wirtschaftsplan vorgesehene Größenordnung eingehalten wird", hieß es.

Wer­bung

Seit seiner Eröffnung 2013 macht der Regionalflughafen in Calden (Landkreis Kassel) Millionenverluste, auch wenn sich das Defizit von rund 6,7 Millionen Euro im ersten Jahr auf knapp fünf Millionen Euro im Jahr 2024 reduziert hat. Das Land, das mit 68 Prozent größter Anteilseigner des Flughafens ist, steht dennoch weiterhin fest zum Kassel Airport.

Ministerium sieht Airport volkswirtschaftlich als Gewinn

Volkswirtschaftlich sei der Flughafen ein Gewinn für die Region, erklärte das Ministerium. "Seit der Eröffnung im April 2013 hat der Kassel Airport - trotz Herausforderungen im Linien- und Charterverkehr - spürbare Impulse für Nordhessen und ganz Hessen gesetzt." Er schaffe direkte, indirekte und induzierte Arbeitsplätze, Einkommen und Steueraufkommen.

Weitere Gesellschafter des Kassel Airport sind die Stadt und der Kreis Kassel mit je 14,5 Prozent. Die Gemeinde Calden hält 3 Prozent./nis/DP/zb