Bechtle-Aktie grün: Bechtle kauft österreichischen IT-Dienstleister Open Networks

Die Firma betreut mit 25 Mitarbeitern mehr als 250 Kunden in Österreich und peilt 12,5 Millionen Euro Umsatz für 2021 an. Mittelfristig soll Open Networks in die Wiener Geschäftsstelle von Bechtle integriert werden, teilte das IT-Systemhaus aus Neckarsulm mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Im XETRA-Geschäft stehen Bechtle-Papiere 0,88 Prozent im Plus bei 64,10 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

