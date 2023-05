Aktien von Vonovia, Grand City Properties, Aroundtown & Co. gefragt: Anleger nutzen Kursverluste im Immobiliensektor zum Einstieg

Die Branche leidet unter der Zinswende der Notenbanken. Bauen und Häuserkäufe werden teurer, die Nachfrage sinkt.

Bei den jahrelang gestiegenen Immobilienpreisen sei die Anpassung an die neue Zinsrealität noch in vollem Gang, schrieb der Volkswirt der Privatbank Donner & Reuschel, Carsten Mumm. Mumm sprach von Stillstand am Immobilienmarkt, der aber auch dafür spreche, dass es sich um eine zyklische Korrektur und nicht um das Platzen einer Preisblase handele. So seien Panikverkäufe nicht festzustellen.

Der europäische Immobiliensektor ist derzeit mit einem Minus von 5,3 Prozent seit Jahresbeginn die zweitschwächste Branche hinter den Rohstoffen. Seit Anfang 2022 steht sogar ein Verlust mehr als 43 Prozent zu Buche.

Im DAX 40 sind die Titel von Vonovia SE seit Anfang 2023 bislang am schwächsten gelaufen, mit minus 15,5 Prozent. Am Dienstag aber legen sie im XETRA-Handel zeitweise 5,74 Prozent auf 18,61 Euro zu, womit sich das kurz- und mittelfristige Chartbild etwas aufhellte.

Offenbar sehen viele Marktteilnehmer erst einmal die Chance auf eine Bodenbildung bei den Kursen von Immobilien-Aktien. So legten auch im MDAX die Anteile von Aroundtown um 5,67 Prozent auf 1,06 Euro, LEG Immobilien zeitweise 4,58 Prozent auf 53,90 Euro und TAG Immobilien zwischenzeitlich um 6,17 Prozent auf 8,02 Euro zu, , im SDAX verteuerten sich Grand City Properties zeitweise 6,76 Prozent auf 7,66 Euro deutlich.

