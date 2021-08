J&J-Aktie: Johnson & Johnsons HIV-Impfstoffstudie bei Frauen in Sub-Sahara-Afrika scheitert

Daten hätten gezeigt, dass der Impfstoff keinen ausreichenden Schutz gegen HIV-Infektionen bei jungen Frauen in Afrika südlich der Sahara biete, die ein hohes Risiko haben, sich mit HIV zu infizieren, teilte der US-Pharmakonzern mit.

J&J führte die Phase-2b-Studie, die so genannte Imbokodo-Studie, zusammen mit Partnern wie der Bill & Melinda Gates Foundation und dem US-National Institute for Allergy and Infectious Diseases durch, um die Entwicklung eines HIV-Impfstoffs voranzutreiben.

J&J teilte mit, dass der Prüfimpfstoff ein günstiges Sicherheitsprofil ohne schwerwiegende unerwünschte Ereignisse aufwies. Der Konzern wies darauf hin, dass sein HIV-Impfstoffprogramm mit einer globalen Phase-3-Studie namens Mosaico fortgesetzt wird. Getestet werden darin Sicherheit und Wirksamkeit einer anderen Zusammensetzung des HIV-Impfstoffs bei Männern, die Geschlechtsverkehr mit Männern und Transgender-Personen haben.

Eine andere Wirksamkeitsstudie, Imbokodo, begann 2017, erreichte 2019 die vollständige Beteiligung von rund 2.600 jungen Frauen und schloss die Impfungen im Juni 2020 ab.

Von Colin Kellaher

