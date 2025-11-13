DAX24.211 -0,7%Est505.781 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,88 +2,0%Nas23.129 -1,2%Bitcoin87.906 +0,4%Euro1,1630 +0,3%Öl63,31 +1,0%Gold4.208 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Highland Critical Minerals A4193E Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow stabil erwartet -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
US-Shutdown beendet: DAX schwächelt am Donnerstag - Rekord bleibt aber in Sichtweite US-Shutdown beendet: DAX schwächelt am Donnerstag - Rekord bleibt aber in Sichtweite
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Merck-Aktie DZ BANK bescheinigt Kaufen für Merck-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten

Kein Bürgergeld mehr für seit April angekommene Ukrainer

13.11.25 14:11 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Ukrainische Flüchtlinge, die nach dem 1. April 2025 nach Deutschland gekommen sind, sollen künftig geringere Leistungen wie Asylbewerber bekommen. Ein entsprechender Gesetzentwurf lag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. Zuerst berichtete die "Bild"-Zeitung über die Einigung von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD).

Wer­bung

Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beträgt etwa der Satz für Alleinstehende 441 Euro im Monat, im Bürgergeld sind es 563 Euro. Insgesamt gleichen sich die Einsparungen an der einen und Mehrausgaben an der anderen Stellen für den Staat aber ungefähr aus.

Das Ziel von diesem sogenannten Rechtskreiswechsel ist es laut Regierung, die Rechtslage vor dem 31. Mai 2022 wiederherzustellen: Für Flüchtlinge mit Schutzstatus nach der sogenannten EU-Massenzustrom-Richtlinie soll wie bereits bis dahin das Asylbewerberleistungsgesetz gelten. Betroffen sind alle Hilfsbedürftigen, die erstmals nach dem 1. April 2025 eine Aufenthaltserlaubnis nach der EU-Richtlinie erhalten haben.

Job-Pflicht geplant

Bereits in ihrem Koalitionsvertrag hatten Union und SPD den Schritt verabredet. Verhandelt wurde dem Vernehmen nach noch über die damit verbundenen Arbeitsmarkt-Regelungen: Wer noch keiner Erwerbstätigkeit nachgeht, dies aber könnte, soll verpflichtet werden, sich um einen Job zu bemühen. "So wird die Integration der Geflüchteten aus der Ukraine in Arbeit und in die Aufnahmegesellschaft eingefordert", heißt es in dem Gesetzentwurf.

Wer­bung

Die Neuregelung soll nach Angaben aus Regierungskreisen kommende Woche im Bundeskabinett grünes Licht bekommen./bw/DP/jha