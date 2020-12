Keine Einigung bei Brexit-Gesprächen - Johnson kommt nach Brüssel

Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärten am Montagabend nach einem 90-minütigen Telefonat, bei den jüngsten Verhandlungen habe es keine Basis für eine Übereinkunft gegeben. Beide Seiten hätten aber ihre Verhandlungsteams beauftragt, die bestehenden Differenzen aufzulisten, über die Johnson und von der Leyen dann persönlich beraten wollten. Ein Vertreter der britischen Regierung sagte allerdings mit Blick auf eine Einigung: "Es ist durchaus möglich, dass wir es nicht schaffen."

Der Vertreter aus London, der anonym bleiben wollte, erklärte weiter, zwar betrachte Großbritannien den Verhandlungsprozess noch nicht als beendet. Die Lage sei aber sehr kompliziert. In anderen Kreisen der britischen Regierung sowie der EU hieß es zudem, es habe bei den jüngsten Gesprächen praktisch keinen Fortschritt gegeben. EU-Diplomaten erklärten sogar, beide Seiten hätten sich eher noch weiter voneinander entfernt.

Dem irischen Sender RTE zufolge hat EU-Chefunterhändler Michel Barnier dem Europäischen Parlament mitgeteilt, es könne noch bis Mittwoch Verhandlungen geben, aber nicht länger. Der irische Außenminister Simon Coveney sagte demselben Sender, Mittwoch sei die allerletzte Frist für eine Einigung. Es sei eine "politische Intervention von ganz oben" notwendig, um das Patt aufzulösen. Schon seit Wochen wird um die letzten Hauptstreitpunkte gerungen: die künftigen Fischerei-Rechte, Garantien für einen fairen Wettbewerb und einen Streitschlichtungsmechanismus im Falle von Verstößen gegen das geplante Abkommen.

Sollte es in den nächsten Tagen nicht doch noch zu einer Einigung über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien samt Freihandelsabkommen kommen, droht Anfang 2021 ein harter Bruch mit größeren Verwerfungen für die Wirtschaft. Großbritannien war Ende Januar offiziell aus der EU ausgetreten, der das Königreich zuvor seit 1973 angehört hatte. Am 31. Dezember endet die Übergangsphase, in der Großbritannien noch EU-Regeln anwenden muss. Experten rechnen ohne Handelsabkommen unter anderem mit höheren Zöllen auf viele Produkte sowie langen Wartezeiten an der Grenze.

Johnson: Brexit-Verhandlungen im Moment sehr kniffelig

Die Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union stecken nach Angaben des britischen Premierministers Boris Johnson in einer schwierigen Phase.

"Die Lage ist im Moment sehr kniffelig", sagte der Regierungschef am Dienstag. Besonders in der Frage der Fischereirechte liege man noch weit auseinander. Natürlich werde er versuchen, ein Abkommen zu erreichen. "Wir sind immer hoffnungsvoll." Aber es komme vielleicht der Punkt, an dem man sich eingestehen müsse, dass man nicht weiterkomme. Es gebe Grenzen, die eine unabhängige Regierung nicht überschreiten könne. Mit Blick auf ein geplantes persönliches Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte Johnson, man werde sehen, wie weit man in den nächsten Tagen komme.

