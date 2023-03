HelloFresh-Aktie verliert: HelloFresh erwartet schwaches Auftaktquartal

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 16,26 EUR

Das Wachstum der Monate Januar bis März werde nicht zweistellig ausfallen, sagte Konzernchef Dominik Richter am Donnerstag auf einer Investorenveranstaltung in Berlin. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres lag das Umsatzwachstum im Vergleich zu dem Vorjahreszeitraum noch bei fast einem Fünftel. An der Börse kam die Nachricht schlecht an: Die HelloFresh -Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,51 Prozent niedriger bei 16,29 Euro.

Mittelfristig baut der Manager bei seinen Wachstumsambitionen vor allem auf den verstärkten Vertrieb verzehrfertiger Mahlzeiten (Ready-To-Eat), neuen Marken und der Expansion. Zudem soll der Durchschnittswarenwert durch erweiterte Bestelloptionen, etwa durch den Austausch oder die Aufwertung von Fleischprodukten, gesteigert werden sowie durch Zusatzprodukte wie Snacks, Nachspeisen oder Getränke.

BERLIN (dpa-AFX)

