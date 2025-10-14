Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tendiert am Dienstagnachmittag um Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Im New York-Handel kam die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 82,86 USD.
Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 82,86 USD. Den Tageshöchststand markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 82,90 USD. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,80 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 82,80 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 43.039 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien den Besitzer.
Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,48 USD am 25.09.2025. Der aktuelle Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ist somit 7,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3,20 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,64 USD je Aktie in den Kellanova (ex Kelloggs)-Büchern.
Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen
WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?
Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf
