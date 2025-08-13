Kellton Tech Solutions: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kellton Tech Solutions stellte am 12.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,410 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,95 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kellton Tech Solutions 2,62 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net