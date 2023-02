Ausblick: Canopy Growth gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Canopy Growth wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,209 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 25,36 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,280 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 17,05 Prozent auf 116,9 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 141,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -5,783 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,770 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 466,9 Millionen CAD, gegenüber 520,3 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Canopy Growth Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com