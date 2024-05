Kennziffer rückläufig

Der Immobilienkonzern Aroundtown ist mit weitgehend stabilen Ergebnissen in das neue Geschäftsjahr gestartet und hat seine Jahresprognose bestätigt.

Die Kennziffer für die operative Ertragskraft Funds from Operations (FFO) war zwar rückläufig, lag damit aber im Rahmen der Erwartungen.

Die Nettomieteinnahmen lagen mit 293 Millionen Euro um 1 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum, da der Anstieg der flächenbereinigten Mieteinnahmen durch Verkäufe weitgehend ausgeglichen wurde, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Dabei konnte ein Anstieg der Bestandsmieten die geringere Auslastung des Büroportfolios ausgleichen, und wurde durch die starke Performance des Wohnungsportfolios weiter unterstützt.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Zeitraum Januar bis März um 1 Prozent auf 247 Millionen Euro. Dazu trug neben dem Wachstum der flächenbereinigten Mieteinnahmen eine höhere Kosteneffizienz bei. Gedämpft wurde der Anstieg durch höhere Finanzaufwendungen und die Zuteilung von ewigen Anleihen.

Der FFO 1, eine in der Immobilienwirtschaft gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft, ging um 10 Prozent auf 76 Millionen Euro zurück, lag damit aber im Rahmen der Konzernprognose. Je Aktie sank der FFO 1 um 9 Prozent auf 0,07 Euro.

Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 102 Millionen Euro oder 0,04 Euro pro Aktie, nach einem Verlust von 21,6 Millionen bzw. 0,04 Euro im Vorjahreszeitraum. Da das Unternehmen sein Portfolio im ersten Quartal nicht neu bewertet hat, wurde der Nettogewinn unter dem Strich hauptsächlich durch die operativen Ergebnisse bestimmt.

Für das neue Jahr rechnet Aroundtown weiterhin mit einem FFO 1 in der Spanne von 280 Millionen bis 310 Millionen Euro. Der FFO I je Aktie soll bei 0,26 bis 0,28 Euro liegen.

Aroundtown im schwachen Sektorumfeld unter Druck - Zahlen okay

Die Aktien von Aroundtown sind am Mittwoch in einem insgesamt schwachen Sektorumfeld unter Druck geraten. Die Resultate, für die das Unternehmen in ersten Reaktionen keine Kritik einstecken musste, prägten das Bild weniger stark.

Die Aroundtown-Aktie notiert via XETRA zeitweise 3,83 Prozent tiefer bei 2,11 Euro. Die Aktien der deutschen Wettbewerber Vonovia und LEG Immobilien büßten bis zu zwei Prozent ein.

Immobilienaktien stehen wegen Zahlen zu den Verbraucherpreisen in Deutschland auf dem Prüfstand. Diese sind auch wichtig für den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche. Immobilienwerte reagieren üblicherweise auf Inflations- und Zinssorgen besonders sensibel wegen ihres hohen Kreditbedarfs.

Der Quartalsbericht von Aroundtown dürfte nur geringen Einfluss auf den Kursverlauf haben, schrieb der Goldman-Analyst Jonathan Kownator in einer ersten Reaktion.

