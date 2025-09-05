DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.548 +0,2%Euro1,1715 ±0,0%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
KEYSTONE INFRA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

06.09.25 06:35 Uhr

KEYSTONE INFRA gab am 03.09.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,200 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 92,0 Millionen ILS – ein Plus von 56,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KEYSTONE INFRA 58,9 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

