KEYSTONE INFRA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
06.09.25 06:35 Uhr
KEYSTONE INFRA gab am 03.09.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,200 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 92,0 Millionen ILS – ein Plus von 56,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KEYSTONE INFRA 58,9 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.
