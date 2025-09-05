KEYSTONE INFRA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KEYSTONE INFRA gab am 03.09.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,200 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 92,0 Millionen ILS – ein Plus von 56,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KEYSTONE INFRA 58,9 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net