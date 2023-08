NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie: NVIDIA hat laut Analyst eine Monopolstellung im KI-Kampf - noch mehr Aufwärtspotenzial

KI-Favorit

Kurz vor dem anstehenden Quartalsbericht von NVIDIA haben sich noch einige Analysten zu Wort gemeldet. Unter den meisten Experten gilt der Chiphersteller als der KI-Favorit.

• Hohe Erwartungen an NVIDIAs Quartalsbericht

• Analyst: Bisher gibt es keinen klaren Konkurrenten für NVIDIA

• NVIDIA-Aktie hat 2023 bereits über 212 Prozent gewonnen

Hohe Erwartungen für Quartalsbericht

Heute Abend stehen bei NVIDIA nachbörslich die Ergebnisse für das Juli-Quartal an. Die Erwartungen an den Chip-Giganten sind nicht gerade gering. Dennoch äußern sich kurz vorab immer mehr Experten zuversichtlich für den anstehenden Bericht, darunter auch Analysten von Morgan Stanley sowie der UBS. So hat Timothy Arcuri von der UBS seine Einschätzung für den Titel zum Beispiel kräftig angehoben. Und auch für Morgan Stanley-Analyst Joseph Moore bleibt NVIDIA mit der Bewertung "Overweight" ein "Top Pick".

"Die Erwartungen sind zwar nicht gerade niedrig, aber eine bescheidenere Verbesserung bzw. Steigerung [im Vergleich zum letzten Quartal] und das Gerede über die Sichtbarkeit bis ins Jahr 2024 sollte die Aktie unserer Meinung nach am Leben erhalten", schrieb zudem Raymond James-Analyst Srini Pajjuri vergangene Woche laut MarketWatch. Ihm nach übersteige die GPU-Nachfrage das Angebot aufgrund des Booms bei den KI-Ausgaben deutlich.

Auch Harash Kumar von Piper Sandler passte sein Kursziel für die NVIDIA-Papiere entsprechend an, während er positive Ergebnisse für das letzte Quartal und eine besser als erwartete Prognose vorhersagte. "Nach einem beeindruckenden Anstieg der Prognosen für das Rechenzentrumssegment im letzten Quartal gehen wir nun von 9,5 Mrd. USD an Rechenzentrumsumsätzen für das Oktoberquartal aus", so Kumar. "Wir glauben, dass dies das Unternehmen darauf vorbereitet, [das Geschäftsjahr 2024] mit ~32 Milliarden US-Dollar an Rechenzentrumsumsätzen zu beenden, von denen wir erwarten, dass sie im Geschäftsjahr ‘25 aufgrund der fortgesetzten Durchdringung von beschleunigten Rechenzentren und des weiterhin führenden Marktanteils für KI-Anwendungen weiter wachsen werden." Außerdem verwies Kumar darauf, dass NVIDIA einen kurzfristigen Nachfrageschub in China erleben könnte, da zusätzliche Exportbeschränkungen der US-Regierung zu erwarten seien.

NVIDIA-Aktie als KI-Favorit

Unter den Analysten gilt NVIDIA weitreichend als der KI-Favorit. So lobte auch Barclays-Analyst Tim Long das Unternehmen als "den besten KI-Namen" und als seinen Liebling. So habe es NVIDIA ihm nach geschafft, die Wirtschaft des KI-Booms zu monopolisieren. Außerdem sei bisher kein klarer Konkurrent in Sicht. Sein Kursziel von 600 US-Dollar sowie seine "Overweight"-Bewertung behielt der Analyst bei. "Die Ausgaben der Unternehmen haben sich abgeschwächt, und die Investitionsbudgets für die Cloud werden in die KI umgelenkt", erklärt er.

So hat sich die NVIDIA-Aktie an der NASDAQ bisher entwickelt

Das Kursziel von 600 US-Dollar würde bei dem derzeitigen Wert der NVIDIA-Papiere einen Anstieg von 31,38 Prozent bedeuten. Am 22.08.2023 wurde die Aktie des Chipherstellers im NASDAQ-Handel zuletzt bei 456,68 US-Dollar gehandelt. Seit Jahresbeginn konnten die Wertpapiere sogar schon 212,49 Prozent gewinnen.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.