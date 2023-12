NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie Überbewertet? Experten mit unterschiedlichen Meinungen zum NVIDIA-Papier

KI-Hype

NVIDIA gehört zweifellos zu den Profiteuren des KI-Booms - der Aktienkurs hat in diesem Jahr enorm zugelegt. Doch inzwischen mischt sich auch eine warnende Stimme zum allgemeinen Enthusiasmus.

In den vergangenen Monaten lösten insbesondere der Chatbot ChatGPT sowie Software, die Bilder auf Basis von Text-Beschreibungen erzeugen kann, einen regelrechten KI-Hype aus. Viele Unternehmen wollen bei solchen Anwendungen mithalten, das steigert den Bedarf an spezialisierter Technik in Rechenzentren. Hiervon kann der Halbleiterhersteller NVIDIA sehr profitieren, denn seine ursprünglich für Grafikkarten entwickelten Technologien bewähren sich auch für KI-Anwendungen.

Auch bei Anlegern weckt das viele Fantasien. Infolge dessen gewann die NVIDIA-Aktie seit Jahresbeginn ganze 220 Prozent auf 467,65 US-Dollar (Stand 01.12.2023).

NVIDIA veröffentlicht starken Quartalsbericht und Ausblick

Tatsächlich sind die Geschäftszahlen des US-amerikanische Chipriesen beeindruckend. So erzielte er im dritten Quartal 2023 einen Rekordumsatz von 18,12 Milliarden US-Dollar und lag damit 34 Prozent über den Bruttoeinnahmen des zweiten Quartals und satte 206 Prozent über den Erlösen aus dem dritten Quartal 2022. Auch für das Schlussquartal ist NVIDIA optimistisch und rechnet mit Einnahmen in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar sowie einer Bruttomargen von 74,5 Prozent bzw. 75,5 Prozent abzüglich Einmaleffekten.

Positive Analystenstimmen zu NVIDIA

Zahlreiche Analysten zeigten sich begeistert von den jüngsten Quartalszahlen und den Zukunftsaussichten für den Konzern. So vergeben auf Tip-Ranks 31 von insgesamt 34 Analysten ein Buy-Rating für die NVIDIA-Aktie bei einem durchschnittlichen Kursziel von 661,00 US-Dollar (Stand: 01.12.2023).

"NVIDIAs Oktober-Quartal und der Ausblick im Januar waren beeindruckend und erfüllten die hohen Erwartungen", lobte laut "Yahoo Finance" Gene Munster, Managing Partner von Deepwater Asset Management, den Chiphersteller. "Das Unternehmen ist weiterhin gut positioniert, um in den nächsten Jahren ein wirklich beeindruckendes Wachstum zu erzielen, da es einer der wichtigsten Infrastrukturbauer für diesen Paradigmenwechsel ist."

Auch Tristan Gerra, Senior Research Analyst bei Baird Equity Research, äußerte sich laut dem Portal optimistisch, dass NVIDIA in der Lage sei, die Wachstumsziele zu erreichen. Er begründet dies mit der hohen Nachfrage nach KI-Lösungen: "NVIDIA steht im Zentrum der säkularen Nachfrage nach KI: Nationen, regionale [Cloud-Anbieter], Unternehmen und Softwarefirmen sind Teil der nächsten KI-Welle, die insgesamt noch in den Kinderschuhen steckt", so der Experte. Daneben hält laut Yahoo Finance auch Timothy Arcuri von der UBS die Wachstumsziele von NVIDIA für realistisch.

Mahnende Stimme zu NVIDIA

Doch mit David Trainer gibt es einen Experten, der diesen Enthusiasmus nicht teilt. Skeptisch stimmt ihn nämlich die hohe Bewertung des US-Konzerns, die einfach "skandalös und fern von nachhaltig" sei, wie "Fortune" den CEO des Investmentforschungsunternehmens New Constructs zitiert.

Wie der Wall Street-Veteran erläuterte, deutet der aktuelle Aktienkurs darauf hin, dass NVIDIAs Umsatz bis 2039 auf 1,7 Billionen US-Dollar klettern wird - das wäre mehr als das letztjährige BIP von Mexiko. "In den NVIDIA-Aktien ist viel zu viel Optimismus eingepreist", ist er deshalb überzeugt.

Nach Meinung von Trainer ist die derzeitige Bewertung der NVIDIA-Aktie "auf Perfektion ausgelegt". Das sei nicht gut, schließlich sei die Realität selten perfekt. "Der KI-Hype, der NVIDIA antreibt, ähnelt dem Krypto-Hype, der viele andere Aktien auf schwindelerregenden Höhen trieb, nur um einige Monate nach dem Abklingen des Hypes wieder auf den Boden zurückzufallen", warnte Trainer.

Dazu rät David Trainer den Anlegern

Anlegern empfiehlt Trainer, die NVIDIA-Aktien zu meiden, bis der Kurs unter 150 US-Dollar sinkt. "Investoren, die im Bereich künstliche Intelligenz investieren möchten, sollten Unternehmen in Betracht ziehen, die von den gleichen Rückenwinden wie die beliebten KI-Aktien profitieren, deren Aktienkurse jedoch noch nicht durch die Decke gegangen sind, wie zum Beispiel Vishay Intertechnology und Photronics, rät er.

