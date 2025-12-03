DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +3,8%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.682 +1,4%Euro1,1639 +0,1%Öl62,40 ±0,0%Gold4.225 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Airbus 938914 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen grün -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Tesla-Aktie: Neuer Schub durch Genehmigung für Ride-Hailing-Dienst in Arizona? Tesla-Aktie: Neuer Schub durch Genehmigung für Ride-Hailing-Dienst in Arizona?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil