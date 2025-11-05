DAX23.762 -0,8%Est505.610 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 -0,2%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.557 +0,1%Euro1,1496 +0,1%Öl64,33 ±-0,0%Gold3.984 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit schwacher Eröffnung -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Umsatz und Gewinn -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, VW, Eli Lilly im Fokus
Top News
Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen
24.000-Punkte-Marke gerät außer Reichweite: DAX startet schwach - Nikkei bricht ein - Korrekturgefahr? 24.000-Punkte-Marke gerät außer Reichweite: DAX startet schwach - Nikkei bricht ein - Korrekturgefahr?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden

Kim Kardashian schimpft auf ChatGPT wegen verpatzter Tests

05.11.25 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
DASH/CHF (Dash-Schweizer Franken)
95,7129 CHF -3,3479 CHF -3,38%
Charts|News
DASH/EUR (Dash-Euro)
102,8888 EUR -3,5467 EUR -3,33%
Charts|News
DASH/GBP (Dash-Britische Pfund)
90,6854 GBP -3,1828 GBP -3,39%
Charts|News
DASH/JPY (Dash-Yen)
18.164,2683 JPY -604,0487 JPY -3,22%
Charts|News
DASH/USD (Dash-US-Dollar)
118,2708 USD -3,9756 USD -3,25%
Charts|News
USD/DSH (US-Dollar-Dash)
0,0085 DSH 0,0003 DSH 3,36%
Charts|News

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Kim Kardashian gibt dem Chatbot ChatGPT die Schuld für verpatzte Jura-Prüfungen. "Ich benutze es für juristische Ratschläge", sagte die 45-Jährige zu Schauspielerin Teyana Taylor ("One Battle After Another") in einem Gespräch für das Magazin "Vanity Fair" auf deren Frage, wie sie ChatGPT nutze. Wenn sie die Antwort auf eine Frage wissen wolle, gebe sie diese an die KI weiter, berichtete Kardashian.

Wer­bung

Die Antworten der KI seien jedoch "immer falsch", erzählte der Reality-TV-Star. "Wegen ihm bin ich ständig durch Tests durchgefallen. Dann werde ich wütend, schreie es an und sage: "Wegen dir bin ich durchgefallen! Warum hast du das gemacht?"" Kardashian hatte vergangenen Mai nach sechs Jahren Jurastudium ihren Abschluss gefeiert.

In der neuen Disney+-Serie "All's Fair" spielt Kardashian eine Scheidungsanwältin. Showrunner Ryan Murphy holte sie neben Taylor und anderen bekannte Schauspielerinnen wie Glenn Close, Naomi Watts und Sarah Paulson vor die Kamera. Kardashian, die durch ihre eigenen Reality-TV-Show Bekanntheit erlangt hatte, hatte zuvor schon einen Schauspiel-Job in der 12. Staffel der Serie "American Horror Story"./ani/DP/zb