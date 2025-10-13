DAX24.346 +0,4%Est505.557 +0,5%MSCI World4.281 +1,0%Top 10 Crypto15,77 +2,9%Nas22.620 +1,9%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1570 -0,4%Öl63,58 +2,4%Gold4.099 +2,0%
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verbilligt sich am Montagnachmittag

13.10.25 16:08 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verbilligt sich am Montagnachmittag

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 119,15 USD ab.

Die Kimberly-Clark-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 119,15 USD abwärts. Die Kimberly-Clark-Aktie sank bis auf 118,73 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 119,51 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.155 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,19 Prozent. Bei 118,73 USD erreichte der Anteilsschein am 13.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,88 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,02 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 4,16 Mrd. USD, gegenüber 5,03 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,22 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,47 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
