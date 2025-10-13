Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Abend auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 118,71 USD.

Der Kimberly-Clark-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:03 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 118,71 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 118,18 USD. Bei 119,51 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 217.470 Kimberly-Clark-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie. Bei 118,18 USD fiel das Papier am 13.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,45 Prozent.

Für Kimberly-Clark-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,02 USD ausgeschüttet werden.

Am 01.08.2025 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,16 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 17,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kimberly-Clark am 30.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Kimberly-Clark möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kimberly-Clark im Jahr 2025 7,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich