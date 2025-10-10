Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Kimberly-Clark am Abend ins Plus
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Kimberly-Clark legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 119,94 USD.
Um 20:07 Uhr stieg die Kimberly-Clark-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 119,94 USD. Den Tageshöchststand markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 120,67 USD. Bei 120,20 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 254.361 Kimberly-Clark-Aktien gehandelt.
Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 150,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kimberly-Clark-Aktie 25,36 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,36 USD am 09.10.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 0,48 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Kimberly-Clark-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,02 USD belaufen.
Am 01.08.2025 äußerte sich Kimberly-Clark zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,61 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,22 Prozent auf 4,16 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.
Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark im Jahr 2025 7,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
