Kimberly-Clark im Fokus

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verteidigt am Abend Tendenz

09.10.25 20:24 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verteidigt am Abend Tendenz

Die Aktie von Kimberly-Clark hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im NASDAQ-Handel kam die Kimberly-Clark-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 119,64 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
103,92 EUR -1,16 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kimberly-Clark-Aktie bewegte sich um 20:07 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 119,64 USD. Den Tageshöchststand markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 120,27 USD. Das Tagestief markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 119,36 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 119,62 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 204.961 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 150,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,68 Prozent hinzugewinnen. Bei 119,36 USD erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 0,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,02 USD, nach 4,88 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Das EPS lag bei 1,53 USD. Im letzten Jahr hatte Kimberly-Clark einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 4,16 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kimberly-Clark 5,03 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kimberly-Clark am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Kimberly-Clark rechnen Experten am 27.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Kimberly-Clark im Jahr 2025 7,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
