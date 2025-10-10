Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark legt am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 120,16 USD.

Das Papier von Kimberly-Clark konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 120,16 USD. Bei 120,67 USD erreichte die Kimberly-Clark-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 120,20 USD. Bisher wurden via NASDAQ 43.388 Kimberly-Clark-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 150,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,36 USD. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 0,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,88 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,02 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kimberly-Clark am 01.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark 1,61 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 4,16 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,03 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kimberly-Clark am 30.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Kimberly-Clark-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,47 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich