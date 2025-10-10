Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 120,16 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Kimberly-Clark konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 120,16 USD. Bei 120,67 USD erreichte die Kimberly-Clark-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 120,20 USD. Bisher wurden via NASDAQ 43.388 Kimberly-Clark-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 150,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,36 USD. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 0,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,88 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,02 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kimberly-Clark am 01.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark 1,61 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 4,16 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,03 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kimberly-Clark am 30.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Kimberly-Clark-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,47 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie
S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen
Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus
Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich
Übrigens: Kimberly-Clark und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kimberly-Clark
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kimberly-Clark
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2017
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.2017
|Kimberly-Clark Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Neutral
|B. Riley & Co., LLC
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2015
|Kimberly-Clark Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.2015
|Kimberly-Clark Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.2015
|Kimberly-Clark Overweight
|Barclays Capital
|02.04.2015
|Kimberly-Clark Market Perform
|BMO Capital Markets
|02.01.2015
|Kimberly-Clark Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2017
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.2017
|Kimberly-Clark Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Neutral
|B. Riley & Co., LLC
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.12.2009
|Kimberley-Clark underweight (Update)
|Barclays Capital
|09.12.2009
|Kimberley-Clark underweight
|Barclays Capital
|16.07.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
|28.05.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
|15.05.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kimberly-Clark Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen