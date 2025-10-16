Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Donnerstagabend mit Einbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt fiel die Kimberly-Clark-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 119,49 USD ab.
Die Kimberly-Clark-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 119,49 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 119,44 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 120,49 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 244.881 Kimberly-Clark-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 150,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,83 Prozent. Am 14.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,18 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,10 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten Kimberly-Clark-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,88 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,02 USD.
Kimberly-Clark veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,61 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4,16 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kimberly-Clark 5,03 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte Kimberly-Clark die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kimberly-Clark ein EPS in Höhe von 7,47 USD in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2017
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.2017
|Kimberly-Clark Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Neutral
|B. Riley & Co., LLC
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2015
|Kimberly-Clark Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.2015
|Kimberly-Clark Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.2015
|Kimberly-Clark Overweight
|Barclays Capital
|02.04.2015
|Kimberly-Clark Market Perform
|BMO Capital Markets
|02.01.2015
|Kimberly-Clark Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2017
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.2017
|Kimberly-Clark Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Neutral
|B. Riley & Co., LLC
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.12.2009
|Kimberley-Clark underweight (Update)
|Barclays Capital
|09.12.2009
|Kimberley-Clark underweight
|Barclays Capital
|16.07.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
|28.05.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
|15.05.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
