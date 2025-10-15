Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Mittwochabend mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von Kimberly-Clark zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 120,56 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Kimberly-Clark-Papiere um 20:08 Uhr 0,3 Prozent. Der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 121,21 USD zu. Bei 120,33 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 211.918 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Gewinne von 24,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 118,18 USD. Abschläge von 1,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,02 USD, nach 4,88 USD im Jahr 2024.

Am 01.08.2025 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 1,61 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 27.10.2026 wird Kimberly-Clark schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,47 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

