Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Kimberly-Clark zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Kimberly-Clark-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 121,10 USD nach oben.

Das Papier von Kimberly-Clark legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 121,10 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 121,21 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 120,33 USD. Von der Kimberly-Clark-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.269 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 150,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kimberly-Clark-Aktie. Am 14.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,18 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,41 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Kimberly-Clark-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,88 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,02 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Kimberly-Clark hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,03 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Kimberly-Clark dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,47 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

