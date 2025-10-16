Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Kimberly-Clark im Fokus

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Kimberly-Clark legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 121,20 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 121,20 USD. Zwischenzeitlich stieg die Kimberly-Clark-Aktie sogar auf 121,20 USD. Mit einem Wert von 120,49 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 41.096 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 150,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Kursplus von 24,06 Prozent wieder erreichen. Bei 118,18 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,49 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,88 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,02 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kimberly-Clark am 01.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 4,16 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kimberly-Clark 5,03 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,47 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.net

