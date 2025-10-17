DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.291 ±-0,0%Top 10 Crypto14,71 -1,4%Nas22.622 +0,3%Bitcoin91.787 -0,7%Euro1,1679 -0,1%Öl61,10 +0,1%Gold4.212 -2,6%
Aktien Frankfurt Schluss: Frucht vor neuer US-Bankenkrise lässt Dax absacken

17.10.25 17:46 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Frucht vor neuer US-Bankenkrise lässt Dax absacken
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Freitag in einem hochnervösen Markt stark unter Druck geraten. Der deutsche Leitindex fiel um 1,82 Prozent auf 23.830,99 Punkte, schloss damit aber merklich über dem Tagestief. Auf Wochensicht ergibt sich ein Minus von 1,69 Prozent. Für den MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen ging es am Freitag um 1,74 Prozent auf 29.512,77 Punkte nach unten.

An den Börsen weltweit geht wieder die Angst vor einer US-Bankenkrise um, nachdem in den USA zwei Regionalbanken möglicherweise Opfer von Kreditbetrug im Zusammenhang mit notleidenden Immobilienfonds geworden sind. Dies wecke böse Erinnerungen an das Frühjahr 2023, wie Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets sagte. Damals hatten die Pleiten der Silicon Valley Bank und der Signature Bank die Märkte weltweit nach unten gerissen. "Die schwache Kreditverfassung amerikanischer Regionalbanken rüttelt nun die von KI- und Zinshoffnungen euphorisierten Anleger durch."

Martin Utschneider, Charttechnik-Analyst beim Broker Robomarkets, bleibt dennoch zuversichtlich: Die aktuelle Entwicklung sei zwar ernüchternd, "aber aus chart- und markttechnischer Sicht ist noch nichts Dramatisches passiert".

Im Handelsverlauf sorgten auch Aussagen des US-Präsidenten im Zollstreit mit China für eine gewisse Beruhigung. So sagte Donald Trump, dass der neue Zollsatz auf China-Importe "nicht nachhaltig" sei. Für die Wirtschaft sei das nicht tragfähig. Sein Plan könne aber dennoch aufgehen, sagte er dem US-Fernsehsender Fox News weiter, das vorab veröffentlicht wurde. Er behauptete zudem, dass China ihn dazu "gezwungen" habe./la/he

