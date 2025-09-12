Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verliert am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 125,34 USD.

Das Papier von Kimberly-Clark befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 125,34 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 125,13 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 125,40 USD. Von der Kimberly-Clark-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.104 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 16,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2025 (124,12 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 0,97 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,02 USD aus.

Am 01.08.2025 äußerte sich Kimberly-Clark zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,03 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,16 Mrd. USD.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.

In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

