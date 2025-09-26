Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verliert am Montagnachmittag
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 122,02 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Kimberly-Clark gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 122,02 USD abwärts. Bei 122,00 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 122,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 44.198 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.
Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,23 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 121,02 USD am 26.09.2025. Mit Abgaben von 0,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,02 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,16 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,03 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,50 USD je Aktie in den Kimberly-Clark-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie
S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen
Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus
Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich
Übrigens: Kimberly-Clark und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kimberly-Clark
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kimberly-Clark
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2017
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.2017
|Kimberly-Clark Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Neutral
|B. Riley & Co., LLC
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2015
|Kimberly-Clark Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.2015
|Kimberly-Clark Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.2015
|Kimberly-Clark Overweight
|Barclays Capital
|02.04.2015
|Kimberly-Clark Market Perform
|BMO Capital Markets
|02.01.2015
|Kimberly-Clark Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2017
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.2017
|Kimberly-Clark Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Neutral
|B. Riley & Co., LLC
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.12.2009
|Kimberley-Clark underweight (Update)
|Barclays Capital
|09.12.2009
|Kimberley-Clark underweight
|Barclays Capital
|16.07.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
|28.05.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
|15.05.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kimberly-Clark Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen