Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verliert am Montagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 122,02 USD.

Das Papier von Kimberly-Clark gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 122,02 USD abwärts. Bei 122,00 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 122,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 44.198 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,23 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 121,02 USD am 26.09.2025. Mit Abgaben von 0,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,02 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,16 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,03 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,50 USD je Aktie in den Kimberly-Clark-Büchern.

