Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark behauptet sich am Freitagabend

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Kimberly-Clark-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 121,67 USD.

Anleger zeigten sich um 20:08 Uhr bei der Kimberly-Clark-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 121,67 USD. Die Kimberly-Clark-Aktie zog in der Spitze bis auf 122,89 USD an. Im Tief verlor die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 121,49 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 121,82 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 253.616 Kimberly-Clark-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 150,36 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Gewinne von 23,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 121,02 USD. Dieser Wert wurde am 25.09.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 0,53 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Kimberly-Clark-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,02 USD belaufen.

Am 01.08.2025 lud Kimberly-Clark zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,22 Prozent zurück. Hier wurden 4,16 Mrd. USD gegenüber 5,03 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,50 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

