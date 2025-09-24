Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Abend mit negativen Vorzeichen

Kimberly-Clark im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt fiel die Kimberly-Clark-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 121,74 USD ab.

Die Kimberly-Clark-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr um 1,8 Prozent auf 121,74 USD ab. Der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 121,02 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,32 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 325.093 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 150,36 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,51 Prozent. Am 25.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 121,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Kimberly-Clark seine Aktionäre 2024 mit 4,88 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,02 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kimberly-Clark ein EPS von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,50 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich