Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 123,31 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 123,31 USD. Im Tief verlor die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 123,31 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 124,32 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 64.043 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (150,36 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kimberly-Clark-Aktie. Am 24.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 0,58 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,02 USD. Im Vorjahr erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre 4,88 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 1,61 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,03 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,16 Mrd. USD.

Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kimberly-Clark ein EPS in Höhe von 7,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

