Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet
DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Profil
Kimberly-Clark im Fokus

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark macht am Freitagnachmittag Boden gut

26.09.25 16:10 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark macht am Freitagnachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Im NASDAQ-Handel gewannen die Kimberly-Clark-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Kimberly-Clark zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 122,02 USD. Die Kimberly-Clark-Aktie legte bis auf 122,15 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,82 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 34.293 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (150,36 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kimberly-Clark-Aktie 23,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2025 bei 121,02 USD. Mit einem Kursverlust von 0,82 Prozent würde die Kimberly-Clark-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Kimberly-Clark seine Aktionäre 2024 mit 4,88 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,02 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kimberly-Clark am 01.08.2025 vor. Das EPS lag bei 1,53 USD. Im letzten Jahr hatte Kimberly-Clark einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,22 Prozent auf 4,16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,50 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
15.09.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
13.05.2015Kimberly-Clark OverweightBarclays Capital
02.04.2015Kimberly-Clark Market PerformBMO Capital Markets
02.01.2015Kimberly-Clark OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.12.2009Kimberley-Clark underweight (Update)Barclays Capital
09.12.2009Kimberley-Clark underweightBarclays Capital
16.07.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
28.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
15.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.

