Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Kimberly-Clark

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 120,99 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,4 Prozent auf 120,99 USD. Zwischenzeitlich weitete die Kimberly-Clark-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 120,66 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,52 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 205.940 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 150,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 24,27 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2025 auf bis zu 118,18 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 2,32 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Kimberly-Clark-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,88 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,02 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kimberly-Clark am 01.08.2025 vor. Das EPS lag bei 1,53 USD. Im letzten Jahr hatte Kimberly-Clark einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie in Höhe von 7,47 USD im Jahr 2025 aus.

