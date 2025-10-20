DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.346 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas23.015 +1,5%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,72 -1,0%Gold4.351 +2,4%
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten
Aktie im Blick

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Kimberly-Clark am Nachmittag auf rotes Terrain

20.10.25 16:08 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Kimberly-Clark am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 121,27 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
104,32 EUR 1,02 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 121,27 USD. In der Spitze büßte die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 121,21 USD ein. Bei 121,52 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.693 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Bei 150,36 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2025 bei 118,18 USD. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 2,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Kimberly-Clark-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,02 USD ausgeschüttet werden.

Kimberly-Clark ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark 1,61 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 4,16 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 17,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,47 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
